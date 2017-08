Mutares: Hoher Abschlag auf den inneren Wert

Die aktuellen Zahlen von mutares würden aus Sicht von SMC-Research das steigende Gewicht des Segments Automotive am Net Asset Value verdeutlichen. Das könne nach Meinung der Analysten für den deutlichen Abschlag des Marktwerts zum Substanzwert verantwortlich sein. Die Aktie bleibe ein Kauf.

mutares habe gemäß SMC-Research den Net Asset Value (NAV) per 30. Juni veröffentlicht, mit 319,4 Mio. Euro habe dieser rund 4 Prozent über der Schätzung zu Jahresbeginn (307,9 Mio. Euro) gelegen. Der Zuwachs sei dem Segment Automotive zu verdanken, das operative Fortschritte verzeichnet habe und im Rahmen einer Buy-and-build-Stra­tegie unter dem Dach der Tochter STS weiter dynamisch habe ausgebaut werden können. Nachdem im Juni eine Produktionsstätte des Schweizer Autoneum-Konzerns in Brasilien (mittelfristiges Umsatzziel: 12 Mio. Euro) übernommen worden sei, habe im Juli die im letzten Jahr angekündigte Akquisition des Nutzfahrzeuggeschäfts der Plastic-Omnium-Gruppe (Umsatz ca. 200 Mio. Euro) abgeschlossen werden können. Der NAV-Beitrag des Automotive-Segments habe sich infolgedessen im ersten Halbjahr von 104,7 auf 144 Mio. Euro erhöht.

Gesunken seien die Wertbeiträge der Bereiche Consumer Goods & Logistics (von 28,2 auf 14,0 Mio. Euro) nach der Veräußerung von Grosbill Anfang August sowie Engineering & Technology (von 64,9 auf 60,5 Mio. Euro), da der Wertansatz von GeesinkNorba auf Null gesetzt worden sei.

mutares habe den errechneten Substanzwert im ersten Halbjahr gesteigert. Deutlich an Gewicht gewonnen habe dabei das Segment Automotive, während die übrigen Bereiche in etwa stagniert hätten oder rückläufig gewesen seien. Der hohe Anteil der Automotive-Aktivitäten am NAV von aktuell ca. 45 Prozent könnte aus Sicht der Analysten im derzeit nicht leichten Umfeld insbesondere für die LKW-Branche für den relativ hohen Abschlag der mutares-Aktie auf den inneren Wert verantwortlich sein. SMC-Research habe in Reaktion auf die Zahlen und die jüngsten Transaktionen das Modell überarbeitet, sehe den fairen Wert nun bei 21,00 Euro und bleibe bei dem Votum „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

Hinweis nach § 34b Abs. 2 WpHG: Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2017/08/2017-08-23-SMC-Comment-Mutares_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung nach § 34b Absatz 1 Satz 2 WpHG findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.