Morgan Stanley startet HelloFresh mit 'Equal-weight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat HelloFresh mit "Equal-weight" und einem Kursziel von 10,70 Euro in die Bewertung aufgenommen.Die Marktführerschaft in den USA sei für den deutschen Kochboxen-Anbieter in Reichweite, schrieb Analystin Andrea Ferraz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Eine weitere Personalisierung des Angebots könnte die Wachstumschancen noch verbessern. Bedenken habe sie hingegen hinsichtlich des Wettbewerbs und der Kundenfluktuation./she/ck Datum der Analyse: 12.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.