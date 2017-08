Morgan Stanley startet Delivery Hero mit 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Delivery Hero mit "Overweight" und einem Kursziel von 30 Euro in die Bewertung aufgenommen.Delivery Hero sei der wachstumsstärkste unter den börsennotierten Essenslieferanten, schrieb Analystin Andrea Ferraz in einer Studie vom Dienstag. Das Unternehmen zeichne sich zudem durch eine attraktive Strategie und eine Präsenz in noch wenig erschlossenen Absatzregionen aus./edh/ck Datum der Analyse: 08.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.