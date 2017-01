Morgan Stanley senkt Ziel für Philips - 'Equal-weight'

Weitere Suchergebnisse zu "Philips Electronics":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Philips nach Jahreszahlen von 29,00 auf 27,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen.Das Auftragswachstum des niederländischen Elektrokonzerns liege nach wie vor deutlich unter dem der Wettbewerber, schrieb Analyst Ben Uglow in einer Studie vom Mittwoch. Die Auftragsmuster 2016 hätten nicht bestätigt, dass das US-Geschäft wirklich wieder in der Spur sei. Sollten sich diese Trends fortsetzen, dürften sich die mittelfristigen Wachstumsziele von 4 bis 6 Prozent als zu ambitioniert erweisen./ck/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.