Morgan Stanley senkt Ziel für Deutsche Börse - 'Equal-weight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Deutsche Börse von 174,60 auf 171,20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Analyst Bruce Hamilton aktualisierte sein Bewertungsmodell für den Börsenbetreiber nach den Zahlen zum vierten Quartal. Laut der am Dienstag vorliegenden Studie sei die Folge eine Kappung der Ergebnisse je Aktie für das laufende und das nächste Jahr./ck/ngu Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2022 / 18:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.