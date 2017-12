Morgan Stanley senkt Imperial Brands auf 'Equal-weight'

Weitere Suchergebnisse zu "Imperial Brands":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Imperial Brands von "Overweight" auf "Equal-weight" abgestuft und das Kursziel von 3750 auf 3400 Pence gesenkt.Die Zigaretten-Alternativen bei der Tabak erhitzt, aber nicht verbrannt wird (die sogenannten Heat-not-Burn-Produkte), seien in Japan weiter auf dem Vormarsch und dürften das Marktgefüge bei Zigaretten weiter durcheinander wirbeln, schrieb Analyst Matthew Grainger in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte hob seine Schätzungen für Asien sowie global an. Von dem Trend dürften vor allem Philip Morris und Britisch American Tobacco profitieren - zulasten von Imperial Brands./mis/ag Datum der Analyse: 10.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.