Morgan Stanley senkt Dialog Semiconductor auf 'Equal-weight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Dialog Semiconductor von "Overweight" auf "Equal-weight" abgestuft und das Kursziel von 55 auf 31 Euro gesenkt.Die Lage sei nun extrem unsicher, schrieb Analyst Francois Meunier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit Blick auf die drohende Eigenproduktion von Chips zur Stromsteuerung (PMIC) des Großkunden Apple. Im schlimmsten Fall, also wenn die Amerikaner beide in Frage kommenden Bauteile selbst entwickeln, sieht er für die Dialog-Aktie ein Rückschlagsrisiko bis 16 Euro. Noch habe Apple aber keine Entscheidung getroffen./ag/tih Datum der Analyse: 06.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.