Morgan Stanley nimmt Air France-KLM mit 'Overweight' wieder auf

Weitere Suchergebnisse zu "Air France-KLM":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Air France-KLM mit "Overweight" und einem Kursziel von 17 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen.Dank der gestärkten Finanzdecke, der Kooperation mit Delta und Virgin Atlantic sowie der Partnerschaft mit China Eastern gebe es für die Franzosen Argumente, die in der Branche ihresgleichen suchten, schrieb Analystin Penelope Butcher in einer Studie vom Dienstag./ag/das Datum der Analyse: 12.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.