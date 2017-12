Morgan Stanley lässt Unicredit auf 'Equal-weight' - Ziel 20 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "UniCredit SpA":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Unicredit nach einer Investorenveranstaltung auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen.Die Italiener hätten die wichtigsten Ziele bestätigt, schrieb Analyst Antonio Reale in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Anleger müssten sich für längere Zeit auf recht geringe Ausschüttungen einstellen. Insgesamt habe die Großbank einen vorsichtigen Eindruck gemacht, so der Experte./ag/ck Datum der Analyse: 12.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.