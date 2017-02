Morgan Stanley hebt Ziel für Siemens - 'Equal-weight'

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Siemens nach Zahlen von 106 auf 113 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal-weight" belassen.Die drei Kernsparten des Elektrokonzerns hätten sich im ersten Geschäftsquartal operativ deutlich besser entwickelt als gedacht, schrieb Analyst Ben Uglow in einer Studie vom Donnerstag. Der Experte passte daher seine Gewinnprognose je Aktie für das Jahr 2017 an das obere Ende der Konzernziele an. Im Kurs der Aktie sei aber schon zunehmend viel Optimismus eingepreist./tav/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.