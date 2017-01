Morgan Stanley hebt Ziel für SAP auf 94 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für SAP von 88 auf 94 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Der europäische Software-Sektor sei mittlerweile relativ hoch bewertet, so dass einige Werte anfällig für eine Korrektur sein könnten, schrieb Analyst Adam Wood in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Bei SAP biete sich Anlegern wegen des starken S/4 Hana-Produktzyklusses aber immer noch eine Einstiegsgelegenheit. Der Experte verlagerte seinen Bewertungshorizont für die Aktie von 2017 auf 2018./edh/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.