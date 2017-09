Morgan Stanley hebt Ziel für Rio Tinto auf 3700 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto Plc":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Rio Tinto nach angepassten Prognosen für Rohstoffpreise und Wechselkurse von 3430 auf 3700 Pence angehoben und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen.Der Bergwerkskonzern werde sich bei den Kosten in den kommenden zwölf Monaten voraussichtlich diszipliniert verhalten, schrieb Analyst Menno Sanderse in einer Branchenstudie vom Dienstag. Allerdings beanspruche ein Kupferprojekt in der Mongolei derzeit einen Großteil der operativen Barmittel./bek/mis Datum der Analyse: 26.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.