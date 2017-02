Morgan Stanley hebt Ziel für Rio Tinto auf 3300 Pence - 'EW'

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto plc":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Rio Tinto nach Jahreszahlen von 3220 auf 3300 Pence angehoben und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen.Die Nettoverschuldung sei niedriger als erwartet ausgefallen, begründete Analyst Menno Sanderse das neue Kursziel in einer Studie vom Mittwoch. Die Aktie des Minenkonzerns sei derzeit billig, jedoch anfällig für Nachrichten über eine sich ändernde Stahlnachfrage in China./edh/mis Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.