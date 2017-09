Morgan Stanley hebt Ziel für Kering auf 335 Euro - 'Equal-weight'

Weitere Suchergebnisse zu "Kering S.A.":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für die Aktie des Luxusgüterproduzenten Kering von 320 auf 335 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen.Der Gucci-Superzyklus laufe besser als von ihr erwartet, schrieb Analystin Louise Singlehurst in einer Studie vom Dienstag. Das Chance/Risiko-Profil sei inzwischen aber ausbalancierter. Die Expertin stellte nun ihre Bewertungsmethode um. Das Margenpotenzial und die Entwicklung des Barmittelzuflusses ließen sich so besser widerspiegeln./ajx/mis Datum der Analyse: 19.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.