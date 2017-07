Morgan Stanley hebt Ziel für Iberdrola auf 8 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Iberdrola":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Iberdrola von 7,30 auf 8,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Der Markt unterschätze die Fähigkeit des Versorgers, die eigenen Wachstumsziele zu übertreffen, schrieb Analystin Carolina Dores in einer Studie vom Dienstag. Sie gab sich zuversichtlich, dass die Wachstumsmöglichkeiten der Spanier in den USA und Lateinamerika sowie Kostensenkungen den Gewinn je Aktie bis 2020 deutlich steigern könnten. Im besten Fall könnte die Aktie dann 10 Euro wert sein./ajx/bek Datum der Analyse: 18.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.