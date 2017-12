Morgan Stanley hebt Ziel für Enel auf 6 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Enel":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Enel nach einer Investorenveranstaltung von 5,50 auf 6,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Der jüngste Kapitalmarkttag und die US-Roadshow hätten ihre positive Einschätzung der Aktie des italienischen Energiekonzerns bestätigt, schrieb Analystin Anna Maria Scaglia in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie erhöhte ihre Gewinnschätzungen (EPS) für die Jahre 2019 und 2020 um 6 bis 12 Prozent./edh/tih Datum der Analyse: 06.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.