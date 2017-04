Morgan Stanley hebt Ziel für BBVA auf 7,70 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Banco Bilbao Vizcaya Argentari":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für BBVA von 7,00 auf 7,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Die Aktienkurse der europäischen Banken dürften angesichts steigender Zinsen weiter zulegen, schrieb Analyst Alvaro Serrano in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Am Markt werde dies weiterhin unterschätzt./ajx/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.