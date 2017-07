Morgan Stanley hebt Ziel für Apple auf 182 Dollar - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Apple von 177 auf 182 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Sie habe ihre Schätzungen für den Smartphone-Hersteller angepasst und nun die Markteinführung des neuen iPhone im Oktober eingearbeitet, schrieb Analystin Kathryn Huberty in einer Studie vom Montag. Ihre Schätzung für das Ergebnis je Aktie 2018 hob sie wegen der erwarteten iPhone-Auslieferungen und einer gestiegenen Nachfrage nach iPads an. Eigenen Angaben zufolge liegt sie nun 11 Prozent über der Konsensschätzung./ck/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.