Morgan Stanley hebt Ziel für Aena auf 149 Euro - 'Equal-weight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für die Aktien des Flughafenbetreibers Aena von 140 auf 149 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal-weight" belassen.Analystin Penelope Butcher rechnete in einer Studie vom Montag mit einem höheren Verkehrsaufkommen in diesem Jahr. Angesichts dessen erhöhte Butcher auch ihre Prognosen für den Gewinn je Aktie in den Jahren 2017 bis 2019 sowie für den Barmittelzufluss./la/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.