Morgan Stanley hebt Ziel für Adidas auf 162 Euro - 'Equal-weight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Adidas nach Jahreszahlen und dem Ausblick von 128 auf 162 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal-weight" belassen.Der deutsche Sportartikelkonzern dürfte seinem ärgsten Widersacher Nike und auch anderen Anbietern im laufenden Jahr Marktanteile abnehmen, schrieb Analystin Louise Singlehurst in einer Studie vom Freitag. Sie erhöhte ihre Gewinnprognosen (EPS) für 2018 und 2019, sieht für die Aktie nach der Rally in den vergangenen zwölf Monaten aber nur noch wenig Aufwärtspotenzial./edh/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.