Morgan Stanley hebt RWE auf 'Overweight' und Ziel auf 15,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat RWE von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 14,60 auf 15,50 Euro angehoben.Die Risiken für den Energiekonzern seien in den Kurs eingepreist, schrieb Analyst Nicholas Ashworth in einer Studie vom Montag. Die Bewertung des Rumpfkonzerns - also des Stromerzeugungsgeschäfts und des Energiehandels - sei attraktiv. Der Experte hält zudem eine Dividende von jeweils 0,60 Euro je Aktie für 2017 und 2018 für möglich. Das wäre deutlich mehr als bisher am Markt im Durchschnitt erwartet./mis/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.