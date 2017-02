Morgan Stanley hebt Iberdrola-Ziel auf 7,30 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Iberdrola":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Iberdrola nach Jahreszahlen von 7,10 auf 7,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Der aktualisierte Geschäftsplan des spanischen Energiekonzerns bis 2020 gebe mehr Einblick in die künftige Entwicklung und beinhalte auch bessere Wachstumsaussichten, schrieb Analystin Carolina Dores in einer Studie vom Donnerstag. Sie rechnet mit steigenden Gewinnschätzungen./gl/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.