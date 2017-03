Morgan Stanley erhöht Ziel für Axel Springer - 'Equal-weight'

Weitere Suchergebnisse zu "Axel Springer":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Axel Springer von 47,50 auf 51,00 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Equal-weight" belassen.Die Ergebnisse des Medienkonzerns für 2016 seien solide gewesen, schrieb Analyst Patrick Wellington in einer Studie vom Dienstag. Er hob seine Schätzungen etwas an. Die neuen Pläne des Managements könnten bei erfolgreicher Umsetzung eine Neubewertung auslösen./ag/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.