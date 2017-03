Morgan Stanley belässt Zalando auf 'Overweight' - Ziel 46 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Zalando auf "Overweight" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen.Der jüngste Zwischenbericht des Online-Modehändlers lasse positive Rückschlüsse für den Sportartikelsektor zu, schrieb Analystin Andrea Ferraz in einer Branchenstudie vom Montag. Dass Zalando ein Umsatzwachstum von 20 bis 25 Prozent in Aussicht stellte, sei etwa positiv für die Lieferanten Adidas und Nike./tih/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.