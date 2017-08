Morgan Stanley belässt Vivendi auf 'Overweight' - Ziel 25 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Vivendi":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Vivendi vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen.Der Medienkonzern dürfte gut abgeschnitten haben, schrieb Analyst Patrick Wellington in einer Studie vom Donnerstag. Eine anhaltende Stärke der Musiktochter UMG und die Fortschritte im TV-Geschäft von Canal Plus sollten die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Die Aktie sei derzeit wieder recht attraktiv./tih/ajx Datum der Analyse: 24.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.