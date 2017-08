Morgan Stanley belässt VW auf 'Equal-weight' - Ziel 135 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) angesichts einer geplanten Umstiegsprämie für alte Dieselfahrzeuge auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen.Das Angebot diene dazu, Fahrverbote in Großstädten zu verhindern und den Verkauf von Dieselmotoren aufrecht zu erhalten, schrieb Analyst Harald Hendrikse in einer Studie vom Mittwoch. Er glaubt aber eine nur begrenzte Wirkung. Seiner Schätzung nach werden "nur" 60 000 alte emissionsstarke Diesel von den Straßen verschwinden./tih/zb Datum der Analyse: 09.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.