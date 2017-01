Morgan Stanley belässt UBS auf 'Overweight' - Ziel 20 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "UBS Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für UBS nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 20 Franken belassen.Die Margenschwäche in der Vermögensverwaltung und saisonal hohe Abflüsse hätten dominiert, schrieb Analystin Magdalena Stoklosa in einer Studie vom Montag. Sie sieht nun aber eine gute Kaufgelegenheit für die Aktien. Der Nettozinsüberschuss sowie die Transaktionsaktivitäten sollten sollten anziehen./ajx/mis Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.