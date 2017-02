Morgan Stanley belässt Siemens auf 'Equal-weight' - Ziel 106 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 106 Euro belassen.Der Elektrokonzern habe in seinen drei wichtigsten Sparten robuste Margen ausgewiesen, lobte Analyst Ben Uglow in einer Studie vom Mittwoch. Sondereffekte herausgerechnet habe sich das Unternehmen gut entwickelt./tav/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.