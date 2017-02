Morgan Stanley belässt Schneider Electric auf 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Schneider Electric vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen.Der Elektrotechnikkonzern dürfte organisch nicht gewachsen sein, schrieb Analyst Ben Uglow in einer Studie vom Mittwoch. In puncto Profitabilität könnte die Konsensschätzung leicht übertroffen worden sein./edh/mis Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.