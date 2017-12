Morgan Stanley belässt Santander auf 'Overweight' - Ziel 7 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Banco Santander":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Santander auf "Overweight" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen.Mit ihren gekürzten Schätzungen für europäische Investmentbanken tragen die Analysten unter anderem den schwachen Prognosen der US-Banken JPMorgan, Bank of America und Citigroup für das Schlussquartal 2017 Rechnung, wie sie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieben. Im Abschluss der Basel-III-Reform sehen sie aber einen positiven Treiber für den europäischen Bankensektor, da ein wichtiger Unsicherheitsfaktor damit aus dem Weg geräumt sei./ajx/ck Datum der Analyse: 13.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.