Morgan Stanley belässt Osram auf 'Underweight' - Ziel 54,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Osram Licht":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Osram auf "Underweight" mit einem Kursziel von 54,50 Euro belassen.Dies schrieb Analystin Lucie Carrier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie anlässlich der Milliardeninvestition des chinesischen Konkurrenten Sanan Optoelectronics in ein neues Produktionswerk für LED- und Lasertechnik. Osram sei nun nicht mehr das einzige Unternehmen, das seine Kapazitäten ausbaue. Sanan könne damit den weltweiten Markt für LED-Chips kräftig aufwirbeln./ag/edh Datum der Analyse: 06.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.