Morgan Stanley belässt Munich Re auf 'Overweight' - Ziel 210 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Munich Re nach Eckdaten zum Schlussquartal 2016 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen.Die enttäuschende operative Ergebnisentwicklung des Rückversicherers gehe vor allem auf die unerwartet schwache Entwicklung des Schaden- und Unfallgeschäfts zurück, schrieb Analyst Xinmei Wang in einer Studie vom Dienstag. Das Jahresergebnis nach dem deutschen Bilanzierungsstandard HGB, das für die Ausschüttung an die Aktionäre maßgeblich sei, liege aber über dem Ergebnis nach dem internationalen Standard IFRS./gl/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.