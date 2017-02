Morgan Stanley belässt Michelin auf 'Overweight' - Ziel 110 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Michelin":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Michelin auf "Overweight" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen.Dass der Reifenhersteller in Nordamerika seine Preise um 8 Prozent anheben konnte, sei hilfreich angesichts der Sorgen der Investoren um steigende Rohstoffkosten, schrieb Analystin Victoria Greer in einer Studie vom Mittwoch. Die Branche scheine vernünftig zu reagieren und die höheren Kosten an die Kunden durchzureichen./tav/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.