Morgan Stanley belässt Michelin auf 'Overweight' - Ziel 110 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Michelin auf "Overweight" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen.Die Kosten für Rohstoffe seien im Januar kräftig gestiegen, was Gegenwind für den Reifenhersteller bedeuten könnte, schrieb Analystin Victoria Greer in einer Studie vom Mittwoch. Ähnlich habe es aber 2010/11 ausgesehen, und trotzdem habe Michelin dank Preisanhebungen nur 40 Basispunkte seiner Ebit-Marge eingebüßt. Sie sei daher zuversichtlich, dass die mittelfristige Margenstory intakt bleibe./ck/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.