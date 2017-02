Morgan Stanley belässt Merck KGaA auf 'Equal-weight'

Weitere Suchergebnisse zu "Merck KGaA":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Aktien der Merck KGaA vor Zahlen auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 103 Euro belassen.Der Pharma- und Chemiekonzern dürfte im Jahr 2016 die eigenen Ziele erreicht haben, schrieb Analyst Vincent Meunier in einer Studie vom Dienstag. Zu 2017 könnte sich das Management zunächst vorsichtig äußern. Es dürfte für den Umsatz sowie für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) vor Sondereffekten ein Wachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich in Aussicht stellen./mis/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.