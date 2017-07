Morgan Stanley belässt Lloyds auf 'Overweight' - Ziel 85 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Lloyds":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Lloyds vor der Berichtssaison britischer Banken auf "Overweight" mit einem Kursziel von 85 Pence belassen.Wettbewerbsbedingt rechne er im zweiten Quartal mit einem marginalen Margenrückgang in den Privat- und Geschäftskundenbereichen sowie einer nur gedämpften Entwicklung im Investmentbanking, schrieb Analyst Chris Manners in einer Branchenstudie vom Montag. Positiv merkte er jedoch die allgemeine Kostensituation sowie erwartete niedrige Abschreibungen an. Für HSBC und Lloyds gibt er sich grundsätzlich optimistisch./tih/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.