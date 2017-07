Morgan Stanley belässt GlaxoSmithKline auf 'Equal-weight'

Weitere Suchergebnisse zu "GlaxoSmithKline":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für GlaxoSmithKline auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen.Der neue Chef des Pharmakonzerns habe klare Vorstellungen in puncto einer effizienteren Ausrichtung sowie Innovationen, schrieb Analyst Vincent Meunier in einer Studie vom Donnerstag. Die Umsetzung könnte sich aber schwierig gestalten./mis/la Datum der Analyse: 27.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.