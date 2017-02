Morgan Stanley belässt Gea Group auf 'Overweight' - Ziel 45 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "GEA Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Gea Group nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen.Analyst Ben Maslen lobte in einer Studie vom Mittwoch die realistischen und durchaus erreichbaren Ziele des Anlagenbauers. Positiv hinzu komme die sich verbessernde Situation an den Absatzmärkten. Zwar gebe es noch konzernspezifische Probleme, doch sobald diese gelöst seien, dürfte sich der große Bewertungsabstand zum Wettbewerb verringern./tav/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.