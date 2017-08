Morgan Stanley belässt Gea Group auf 'Overweight' - Ziel 41 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "GEA Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Morgan Stanley hat Gea nach dem Einstieg der zum Investor Albert Frère gehörenden belgischen Holding Groupe Bruxelles Lambert auf "Overweight" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen.Der Erwerb eines dreiprozentigen Anteils an dem deutschen Spezialmaschinenbauer habe den Markt positiv überrascht, schrieb Analystin Lucie Carrier in einer Studie vom Montag. Auch wenn die Intention dahinter nicht formal publik gemacht worden seien, könnte dies eine wichtiger Kurstreiber werden für die Aktie der Gea Group, die erst jüngst trotz ihrer marktführenden Stellung enttäuscht habe./ck/mis Datum der Analyse: 07.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.