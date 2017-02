Morgan Stanley belässt Fresenius auf 'Overweight' - Ziel 83 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Fresenius SE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen.Dank des starken Umsatzwachstums in der Flüssigmedizinsparte Kabi deute sich für Fresenius im vierten Quartal eine positive Überraschung an, schrieb Analyst Michael Jüngling in einer Studie vom Donnerstag. Er hält es deshalb für möglich, dass der Medizinkonzern das prognostizierte organische Umsatzwachstum toppen könne. Gleichzeitig werde damit der Grundstein für einen weiteren Anstieg im Jahr 2017 gelegt./tav/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.