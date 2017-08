Morgan Stanley belässt Fiat Chrysler auf 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Fiat Chrysler Automobiles":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Fiat Chrysler anlässlich der Spekulationen um einen Verkauf der Marke Jeep auf "Overweight" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen.Jeep allein sei rund ein Drittel mehr wert als der gesamte Automobilkonzern derzeit an der Börse gehandelt werde, schrieb Analyst Adam Jonas in einer Studie vom Dienstag./edh/ajx Datum der Analyse: 22.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.