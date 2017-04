Morgan Stanley belässt ExxonMobil auf 'Underweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Exxon Mobil":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat ExxonMobil auf "Underweight" mit einem Kursziel von 85 US-Dollar belassen.Die Ölkonzerne dürften zwar schwach in das neue Jahr gestartet sein, schrieb Analyst Martijn Rats in einer Branchenstudie vom Montag. Allerdings sollten die Anleger nicht die Fortschritte der großen Player im Fördergeschäft unterschätzen./la/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.