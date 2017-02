Morgan Stanley belässt Essilor auf 'Overweight' - Ziel 113 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Essilor":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Essilor vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 113 Euro belassen.Der Brillenglashersteller dürfte organisch um 2,9 Prozent gewachsen sein, schrieb Analyst Michael Jüngling in einer Studie vom Mittwoch. Das wäre etwas mehr als am Markt erwartet. Anleger sollten kurzfristige Holprigkeiten beim Aktienkurs als Kaufgelegenheit ansehen./edh/mis Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.