Morgan Stanley belässt Enel auf 'Overweight' - Ziel 4,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Enel nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4,50 Euro belassen.Auf den ersten Blick seien die Jahreszahlen des Energiekonzerns erwartungsgemäß ausgefallen, schrieb Analystin Anna Maria Scaglia in einer Studie vom Montag. Auch auf der anschließenden Telefonkonferenz habe es beruhigende Aussagen gegeben. Hinter einer dennoch negativen Kursreaktion am Tag der Zahlenvorlage vermutet sie deshalb eher den Kurssprung im späten Handel Tags zuvor./tih/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.