Morgan Stanley belässt Enel auf 'Equal-weight' - Ziel 4,30 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Enel auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 4,30 Euro belassen.Das kalte Wetter in Europa und der Ausfall zahlreicher Atomkraftwerke in Frankreich sorgten für steigende Strompreise, schrieb Analystin Anna Maria Scaglia in einer Branchenstudie vom Montag. Zu ihren bevorzugten Sektorwerten gehören Uniper und Iberdrola./edh/ag Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.