Morgan Stanley belässt Deutsche Bank auf 'Equal-weight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Deutsche Bank vor der Berichtssaison europäischer Investmentbanken auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 16,50 Euro belassen.Die Branche sollte im vierten Quartal eher gemischt abgeschnitten haben, schrieb Analystin Magdalena Stoklosa in einer Sektorstudie vom Montag. Die Aussichten für 2017 seien aber positiv. Nach der Beilegung von Rechtsstreitigkeiten in den USA dürften bei der Deutschen Bank künftig wieder Geschäftschancen und die Kostenkontrolle in den Fokus rücken./tih/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.