Morgan Stanley belässt Daimler auf 'Equal-weight' - Ziel 68 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Daimler auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen.Mit dem Rückruf von 3 Millionen Dieselfahrzeugen sei dieses Problem nicht zu hundert Prozent ausgeräumt, schrieb Analyst Harald Hendrikse in einer Studie vom Mittwoch. Er habe noch keine Kenntnis davon, so der Experte, dass der Treibstoffverbrauch und die Antriebsleistung von den Problemen nicht betroffen sind./bek/la Datum der Analyse: 19.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.