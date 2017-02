Morgan Stanley belässt Daimler auf 'Equal-weight' - Ziel 65 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Daimler nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen.Die Stuttgarter hätten erneut starke Ergebnisse vorgelegt, schrieb Analyst Harald Hendrikse in einer Studie vom Dienstag. Mangelnde Dividendensteigerungen und deutlich zunehmende Investitionen könnten Anleger in ihrer Kauflust aber bremsen./ag/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.