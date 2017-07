Morgan Stanley belässt Continental AG auf 'Equal-weight'

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Aktie des Autozulieferers und Reifenherstellers Continental vor Zahlen auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen.Europäische Autoaktien hätten sich seit Jahresbeginn schlechter als der Dax und der EuroStoxx 50 entwickelt, wobei vor allem die Hersteller wegen der Sorgen über die Diesel-Problematik und Elektroantriebe gelitten hätten, schrieb Analyst Harald Hendrikse in einer Branchenstudie vom Dienstag. Bei den Zulieferern belaste weiter die Gewinnwarnung von Schaeffler. Doch wenn sie mit ihren Jahresausblicken überzeugten, könnte ihre strukturell bessere Position im Vergleich zu den Herstellern wieder in den Vordergrund treten. Der Reifenhersteller Michelin und der Zulieferer Autoliv seien derweil seine einzigen Übergewichtungs-Empfehlungen im Sektor, da ihnen keine Rechtsstreitigkeiten drohten. Der Reifenabsatz sollte im zweiten Quartal zwar stagnieren, doch die Preise sollten sich verbessern./gl/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.