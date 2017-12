Morgan Stanley belässt BMW auf 'Underweight' - Ziel 81 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für BMW nach Absatzzahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen.Der November sei für den Autobauer wieder besser gelaufen, nun warte er auf den Dezember-Absatz, schrieb Analyst Harald Hendrikse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Trotz neuer Modelle geht er aber weiterhin davon aus, dass der Gewinn je Aktie bis 2020 sinken wird./ajx/ag Datum der Analyse: 14.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.